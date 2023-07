In Bayern wurde im vergangenen Jahr deutlich weniger Fleisch produziert. Geflügel nicht eingerechnet wurden rund 688.000 Tonnen erzeugt, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mitteilte. Der Rückgang um 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist der stärkste seit mindestens 2013. Seit 2018 sinkt die Produktion kontinuierlich: Damals waren es noch 800.000 Tonnen.