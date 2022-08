Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack haben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München nur zwei Zentimeter auf eine Medaille gefehlt. Die 30-Jährige, die in der Qualifikation mit der persönlichen Bestweite von 14,53 Metern die Beste war, konnte sich am Freitagabend im Münchner Olympiastadion nicht noch einmal steigern. Mit 14,43 Metern lag sie als Vierte hauchdünn hinter der Israelin Hanna Minenko aus Israel.