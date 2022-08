Der deutsche Speerwerfer Julian Weber ist neuer Europameister und damit Nachfolger von Thomas Röhler, der vor vier Jahren in Berlin den Titel gewann. Bei der Leichtathletik-EM in München siegte der 27 Jahre alte Mainzer am Sonntag mit 87,66 Metern und holte seine erste internationale Medaille. Weber hatte bei den Olympischen Spielen im Vorjahr und zuletzt bei der WM als Vierter jeweils einen Podestplatz verpasst, nun sorgte er für den sechsten EM-Titel des deutschen Teams in München.