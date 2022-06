Ein Mann ist in Oberbayern mit seinem E-Bike etwa 30 Meter abgestürzt und dabei gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 81-Jährige am Mittwoch aus bisher unklaren Gründen an einer engen Stelle eines Forstweges bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) vom Weg abgekommen. Danach stürzte er ein felsiges Gelände etwa 30 Meter hinunter und starb dabei. Der vorausfahrende Begleiter des 81-Jährigen bemerkte den Unfall nur durch das Geräusch des aufprallenden E-Bikes. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nach Angaben der Polizei nicht.