Nachdem er im Landkreis Eichstätt eine junge Frau mehrmals getreten und geschlagen haben soll, ist ein 32-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Zuvor habe der Mann auf einem Fest in Lenting Interesse an einer 18-Jährigen gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem sie das Interesse nicht erwidert hatte, soll der 32-Jährige sie am Samstagabend gepackt und leicht verletzt haben.