Kaum aus dem Gefängnis freigekommen stehen drei Klimaaktivisten in München schon wieder vor Gericht - wegen Nötigung nach zwei Straßenblockaden am gleichen Tag. Statt Schuldeingeständnissen gibt es zunächst vor allem Rechtfertigungen.

Drei Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" müssen sich seit Mittwoch wegen Verkehrsblockaden vor dem Amtsgericht München verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Nötigung in zwei Fällen bei Verkehrsblockaden in der Münchner Innenstadt vor. Die drei Angeklagten meldeten sich in der Verhandlung zunächst selbst zu Wort. Anstatt auf rechtliche Fragen des Protestes einzugehen, wolle er über die Frage nach dem "Warum" sprechen, sagte einer der Angeklagten am Mittwoch. "Wir sind im Kampf unseres Lebens und wir sind dabei zu verlieren." Ein Urteil des Gerichts wurde noch am Mittwochabend erwartet.

Bei einer Protestaktion am 3. November hatten die Aktivisten mit weiteren Mitgliedern der "Letzten Generation" in der Münchner Innenstadt zweimal binnen weniger Stunden den Verkehr blockiert, indem sie sich teils an der Straße festklebten. Da sie damals zudem weitere Aktionen ankündigten, ordnete das Amtsgericht München einen 30-tägigen Präventivgewahrsam in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim an. Dieser war ursprünglich bis zum 2. Dezember angesetzt.

Nach einer Neubewertung der Lage wurden die Aktivisten früher als vom Amtsgericht ursprünglich vorgesehen bereits am vergangenen Samstag aus der Justizvollzugsanstalt Stadelheim entlassen. Die Polizei teilte dazu am Samstag mit, dass weitere Straftaten der Betroffenen zu der Zeit nicht zu erwarten und die Voraussetzungen für einen Gewahrsam daher nicht mehr gegeben seien.

Einer der Angeklagten, ein 23-Jähriger, sagte, er lebe anders als viele andere Menschen in einem demokratischen Rechtsstaat, "wo mir selbst im Gefängnis gewisse Rechte zustehen". In dieser "vergleichsweise privilegierten Position" sei es für ihn "das Mindeste, zivilen Widerstand zu leisten".

Im Gefängnis habe sie sich bewusst entschieden, ihrer Freiheit nicht nachzutrauern, sagte eine andere 25 Jahre alte Angeklagte vor Gericht. "Ich opfere hier meine Freiheit für eine Zukunft mit mehr Freiheit, mit weniger Leid." Der vorsitzende Richter wies darauf hin, dass die Aktivisten während ihrer Zeit in Polizeigewahrsam Rechtsmittel hätten einlegen können, von dieser Option jedoch nicht Gebrauch machten. Das Trio äußerte sich hierzu vor Gericht nicht.

Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz können Bürgerinnen und Bürger auf Grundlage einer richterlichen Entscheidung bis zu einen Monat lang festgehalten werden, um die Begehung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder eine Straftat zu verhindern. Dieser Zeitraum kann um maximal einen weiteren Monat verlängert werden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte vor Prozessbeginn angekündigt, der 30-tägige Präventivgewahrsam solle nur in seltenen Fällen angewendet werden. "Ein Gewahrsam von 30 Tagen muss auch in Zukunft die absolute Ausnahme sein", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). "Bei den Gewahrsamnahmen geht es darum, Straftaten oder konkrete Gefährdungen zu verhindern." Ziel sei nicht, Proteste zu unterbinden.

Weitere Protestaktionen der Gruppe "Letzte Generation" sind unterdessen unwahrscheinlich - zumindest vorerst. Nach einer scharf kritisierten Aktion auf dem Berliner Flughafen hatte die Gruppe am Freitag angekündigt, zunächst auf weitere Aktionen in Berlin und München verzichten zu wollen. Man hoffe in der letzten Sitzungswoche des Bundestags im laufenden Jahr auf Taten - warnte aber zugleich vor einem Neustart der Proteste mit mehr Schlagkraft.

Die Klimaprotestgruppe fordert von der Regierung nach eigenen Angaben "einfache, überlebenswichtige" Maßnahmen wie ein Tempolimit auf Autobahnen oder ein 9€-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr.