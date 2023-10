"Tatort"-Kommissar Udo Wachtveitl hat nach eigenen Angaben keine Angst vor der Zeit nach einer Karriere als Fernseh-Ermittler. "Ich habe daran gearbeitet, mein Leben so zu führen, dass mich Mußestunden nicht erschrecken. Ich habe jetzt eine gewisse Übung darin. Das ist ganz wichtig. Das ist meine Vorbereitung", sagte der Schauspieler im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München vor seinem 65. Geburtstag an diesem Samstag.