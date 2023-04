Finanzminister Albert Füracker (CSU) kämpft mit seiner Vorliebe für Eiscreme. "Es vergeht praktisch kaum ein Tag, an dem ich nicht versuche, an Eis zu kommen", sagte der Oberpfälzer CSU-Politiker am Sonntag dem Radiosender "Antenne Bayern". Er betrachte das selbst als Schwäche - "ich kann praktisch fast alles irgendwie beeinflussen und verzichten. Aber Eis, wenn es das gibt: Oh je, oh je."