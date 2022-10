Die brasilianische Moderatorin und Sängerin Jana Ina Zarrella freut sich über den deutschen Herbst. "Für mich ist das die schönste Jahreszeit überhaupt", sagte die 45-Jährige am Samstagabend bei der McDonald's Benefiz Gala in München. Vor allem als Brasilianerin fasziniere Zarrella die Verfärbung der Blätter - denn in Brasilien sei schließlich immer Sommer. "Ich kannte das nicht, bis ich nach Deutschland kam", sagte die Fernsehmoderatorin.