Schlagersänger Roberto Blanco ("Ein bisschen Spaß muss sein") hat zurückhaltend auf ein spontanes Friedensangebot seiner Tochter Patricia (52) reagiert. Die Vater-Tochter-Beziehung gilt eigentlich seit vielen Jahren als zerrüttet. Nach einem Auftritt des 86-Jährigen bei den Damenwiesn von Regine Sixt auf dem Oktoberfest aber meldete sich Patricia in Instagram-Storys zu Wort. Sie hatte einen Video-Mitschnitt erhalten, der offenbar Eindruck hinterließ. "Danke für deine Gene, ich hoffe, wir kriegen das noch geregelt. Ich lieb' dich über alles", sagte sie.

Im Interview mit der "Bild" gab sie hinterher zu Protokoll: "Ich war ganz stolz auf meinen Papi." Er sei noch so fit und habe "die Bude so was von gerockt", sagte Blanco. "Ich kann ihm nur alles Liebe wünschen und dass wir uns beide noch mal unterhalten. Das würde mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegen. Weil ich ihn sehr liebhabe. Ich arbeite mittlerweile sehr stark an mir."

Der Sänger, der früher mal in München wohnte, sagte der "Bild" zu dem Friedensangebot: "Als Vater habe ich meiner Tochter in der Vergangenheit immer einen guten Rat mitgegeben, an dem sich auch heute nichts geändert hat: Wenn sie familiäre, private Themen zu regeln hat, dann sind Plattformen wie Instagram und Co. nicht die richtige Adresse." Wenn es tatsächlich darum gehe, Fehler der Vergangenheit zu klären, dann sei es "ein Thema für die Familie und kein Thema für die Öffentlichkeit".

Dort, in der Öffentlichkeit nämlich, war der Streit 2017 auch eskaliert: Als Roberto Blanco auf der Frankfurter Buchmesse seine Autobiografie vorstellte, in der er auch von seiner Untreue während der Ehe mit Ex-Frau Mireille berichtete, tauchte Tochter Patricia auf und schrie ihren Vater an. Sicherheitsleute führten die heute 52-Jährige ab, die in den vergangenen Jahren an mehreren Reality-Shows wie dem "Dschungelcamp" und dem "Sommerhaus der Stars" teilnahm und mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen sorgte. Damals sagte der Sänger der "Bild": "Ich habe eine Tochter gehabt, und sie ist für mich jetzt gestorben."