Peter Maffays Sohn Yaris will auch Rockmusiker werden

Leute Peter Maffays Sohn Yaris will auch Rockmusiker werden

Peter Maffays Sohn Yaris hat sich nach eigenen Worten seinen Vater zum Karriere-Vorbild genommen. "Mein Ziel ist es, als Musiker mein Geld zu verdienen. Mein Vater war schon immer ein Rock'n'Roll-Vorbild für mich", sagte der 19-Jährige in einem gemeinsamen Interview mit "Bild" (Donnerstagsausgabe). Manchmal leihe er sich auch die Lederjacken seines Vaters aus dessen Kleiderschrank. "Ich mag ebenfalls diesen Motorrad-Stil." Yaris lebt demnach seit September bei seinem Vater am Starnberger See.

Der Rockmusiker will sich jedoch nicht zu sehr in die Karriere seines Sohnes einmischen: "Yaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten", sagte der 72-Jährige. "Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache."

Maffay war insgesamt viermal verheiratet. Er hat noch eine adoptierte Tochter aus einer früheren Ehe und eine 2018 geborene Tochter mit seiner aktuellen Partnerin. Yaris lebte vor seinem Umzug nach Bayern bei seiner Mutter auf Mallorca.

