Silke Popp und Bernhard Ulrich in einer Szene der TV-Serie "Dahoam is Dahoam" Folge 3258. Foto

Schauspielerin Silke Popp hat nach einer inzwischen 20-jährigen Karriere etwas den Überblick über ihre vielen TV-Ehen verloren. "Für das Fernsehen habe ich schon so oft geheiratet, dass ich es nicht mehr zählen kann. Als Serien-Figur Uschi bei "Dahoam is Dahoam" bin ich nun das zweite Mal verheiratet, als Schauspielerin ist es, ich glaube, meine 18. Ehe", sagte die 1973 geborene Künstlerin am Rande von Dreharbeiten in Bayern. Ein Kontrast zum Privatmenschen Popp: "Privat hingegen fühle ich mich schon immer ohne Trauschein sehr wohl. Und Bernhard Ulrich und ich kennen uns durch die 13 Jahre unserer Zusammenarbeit inzwischen so gut, dass ich sagen kann: Eigentlich sind wir ein bisschen wie ein altes Ehepaar."

Vor einigen Tagen stand bei der Heimatserie "Dahoam is Dahoam" die Erneuerung des Ehegelübdes der Serienfiguren Uschi und Hubert an. Hubert wird von Bernhard Ulrich gespielt. Nach einem emotionalen Ehegelöbnis fahren die beiden mit ihrer Tochter Franzi (Mia Löffler) in einer Kutsche und dürfen sich zum Schluss dann auch noch unter kirchlichem Segen erneut das Jawort geben. Die Folge "Ein Tag, so wunderschön wie heut" wird voraussichtlich im November ausgestrahlt.

Schauspieler Ulrich hat zum Thema Heiraten auch etwas zu erzählen: "Letztes Jahr habe ich mit meiner Frau unsere Silberhochzeit in Paris gefeiert. Das war unser erstes Mal zusammen in Paris und wirklich romantisch. Irgendwie hat es sich auch wie eine zweite Hochzeit angefühlt. Die Erneuerung des Ehegelübdes bei "Dahoam is Dahoam" ist auch eine Art Abrundung zur Partnerschaft mit meiner Serien-Ehefrau Silke Popp, die seit 13 Jahren eine super Spielpartnerin ist. Wir kennen uns in- und auswendig, fast wie ein echtes Ehepaar."

Die erste Folge "Dahoam is Dahoam" lief 2007 im BR Fernsehen. Seitdem ist die Serie immer montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR zu sehen und ist jederzeit in der ARD-Mediathek abrufbar.

