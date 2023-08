Mit einem Kuss vor der Kamera hat Simone Ballack ihren neuen Freund vorgestellt. "Wir ticken halt sehr ähnlich. Wir haben den gleichen Humor, wir lachen uns echt oft kaputt über verschiedene Sachen", sagte die 47-Jährige in einem RTL-Interview, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Eigentlich sagt man ja immer, Gegensätze ziehen sich an, ich seh das nicht so", sagt ihr neuer Freund Heiko Grote in dem Beitrag. Den Angaben zufolge ist er 55 Jahre alt und besitzt mehrere Hotels in Deutschland.