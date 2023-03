Die beiden Ex-Dschungelcamper Marc Terenzi und Verena Kerth haben nach ihrer sehr öffentlichen Verlobung im Fernsehen noch keinen Termin für die Hochzeit. "Wir hatten noch keine Zeit", sagte Terenzi am Dienstagabend in München bei den Best-Brands-Awards im Bayerischen Hof. Der 44-Jährige hatte der drei Jahre jüngeren Kerth in der diesjährigen Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" einen Heiratsantrag gemacht. Konkrete Pläne für die Trauung gebe es auch noch nicht, sagte das Paar.