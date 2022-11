Mit einem in seiner Wohnung in Oberfranken aufgestellten Gasheizstrahler hat sich ein Mann in Lebensgefahr gebracht. Beim Eintreffen einer Streife zeigte der 54-Jährige bereits Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch auf Twitter mit. Er klagte demnach über Übelkeit und war benommen.