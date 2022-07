Offenbar aus Wut hat ein Holzfäller in Oberfranken mit Hilfe einer sogenannten Holzrückemaschine gefällte Bäume und Reisig durch die Gegend geschleudert und einen Waldbauern bedroht. Einen Stamm habe er sogar in Richtung des 63-jährigen geworfen, teilte die Polizei am Samstag in Lichtenfels mit. Er habe sich "wie die Axt im Walde" verhalten, berichtete die Polizei, die nach Zeugen sucht. Auch die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Der 63-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt.