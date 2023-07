Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der B12 nahe Lindau am Bodensee ums Leben gekommen. Der 54-Jährige war bisherigen Erkenntnissen zufolge wegen eines medizinischen Problems mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er steuerte das Auto demnach über einen Gehweg und krachte dann gegen einen Baum. Ersthelfer eilten dem Mann zur Hilfe. Trotz der eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch am Unfallort.