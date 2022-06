Großes Wiedersehen nach vier Jahren: Die internationale Comic-Szene trifft sich nach der Corona-Pause wieder in Erlangen. Dort hat am Donnerstag der 20. Internationale Comic-Salon begonnen, der als das größte Festival für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum gilt. «Im Grunde hat die Szene sich und das Publikum seit dem letzten Internationalen Comic-Salon in Erlangen im Jahr 2018 kaum gesehen», sagte Festival-Leiter Bodo Birk. Begegnungen mit den Leserinnen und Lesern sowie Austausch und Anregung spielten für die Künstlerinnen und Künstler aber eine große Rolle. «Diesbezüglich war in den letzten Jahren fast nichts möglich.»