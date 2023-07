Die Zahl der gesprengten Geldautomaten in Bayern ist rückläufig. Wurden im vorigen Jahr bis zum Stichtag 17. Juni noch 15 Geldautomaten gesprengt, waren es in diesem Jahr im gleichen Zeitraum bayernweit nur noch 9. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag beim Bankengespräch in München mit, einem Austausch von Bankbranche, Polizei und Justiz. Im gesamten Jahr 2022 verzeichneten die Behörden demnach 37 gesprengte Geldautomaten in Bayern.