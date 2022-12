Ein Brand in einem Gebäude in Niederbayern hat einen Schaden von rund 350.000 Euro verursacht. Das Feuer war aus derzeit unklaren Ursachen am Donnerstag in einer Wohnung im dritten Stock des Wohn- und Geschäftshauses in Straubing ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Geschäftsräume im Erdgeschoss des Hauses wurden während der Löscharbeiten geräumt. Die Bewohner des Hauses waren nicht anwesend, weitere Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.