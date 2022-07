Wenige Kilometer vom weltberühmten Schloss Neuschwanstein entfernt ist ein Waldbrand am Gipfel eines Berges ausgebrochen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die Einsatzkräfte am Donnerstag bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Am Freitag seien die Löscharbeiten fortgesetzt worden, da immer noch Glutnester vorhanden seien. Bereits im März war es im deutsch-österreichischen Grenzgebiet unweit von Neuschwanstein zu einem Waldbrand gekommen.