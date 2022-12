Ein Autofahrer hat in Unterfranken einen 15-Jährigen angefahren und ist nach dem Unfall weitergefahren. Er erwischte den Jugendlichen am Donnerstag in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) mit seinem Wagen beim Abbiegen frontal, als dieser gerade die Straße überquerte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Danach habe der Mann den Jugendlichen "forsch" von der Motorhaube runtergezogen und beschimpft. Der 15-Jährige wurde nur leicht verletzt und ging nach dem Unfall zu Fuß nach Hause. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle gegen Unbekannt.