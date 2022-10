Der Pilotenstreik bei Eurowings trifft auch am dritten Tag Passagiere am Flughafen München. Stand Mittwochmorgen sollten laut Flughafen nur drei Starts und drei Landungen stattfinden. Je 13 wurden annulliert - insgesamt also 26 Flüge. Nicht betroffen sind dagegen weiterhin Flüge der Tochter Eurowings Discover und am Flughafen Nürnberg.