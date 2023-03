Warnstreiks sorgen für Stillstand am Münchner Flughafen

Mit Beginn des zweitägigen Warnstreiks herrscht am Münchner Flughafen Stillstand. "Es ist sehr ruhig hier", sagte eine Sprecherin am Sonntagmittag. Lediglich vereinzelt seien Passagiere gekommen. Einige Reisegruppen würden von ihren Reiseveranstaltern mit Bussen an andere Flughäfen umgeleitet.

Der reguläre Flugbetrieb wird wegen eines Verdi-Warnstreiks in der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitsdiensten am Sonntag und Montag ausgesetzt. Betroffen sind in München nach Angaben der Flughafengesellschaft insgesamt gut 1500 Verbindungen und voraussichtlich etwa 200.000 Passagiere.

Eine technische Panne sorgte den Angaben nach bereits am Samstagabend für Annullierungen an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen. Aufgrund eines Software-Ausfalls seien rund 40 Flüge gestrichen worden, sagte die Sprecherin. Darüber hinaus habe es zahlreiche Verspätungen gegeben. Das Problem sei noch am Abend behoben worden.

