In der Kabine einer vollbesetzten Boeing 737-800 der türkischen Fluggesellschaft Corendon ist es am Sonntag auf dem Flug von Nürnberg nach Palma de Mallorca zu einem Druckverlust in der Kabine gekommen. Die Cockpit-Crew habe den Druckabfall bemerkt und habe die Flughöhe reduziert, sagte ein Sprecher von Corendon am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine habe den nächsten Flughafen im schweizerischen Basel angeflogen.