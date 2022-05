Russlands Krieg gegen die Ukraine und Chinas Corona-Lockdowns behindern die Produktion in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (M+E) erheblich. Nach einer Erhebung des Ifo-Instituts sei in neun von zehn bayerischen M+E-Unternehmen die Produktion derzeit durch fehlende Teile gestört - ein noch nie dagewesener Wert, sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände bayme und vbm, am Freitag. «Die Auftragsbücher sind voll, aber sie können nicht abgearbeitet werden.»