Ein 82 Jahre alter Mann ist mit einem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Mann prallte gegen die Leitplanke bei Neustadt am Main (Landkreis Main-Spessart) und schleuderte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber brachte den ihn am Sonntagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.