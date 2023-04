Ein Mann ist im unterfränkischen Rechtenbach (Kreis Main-Spessart) mit seinem Auto von der Bundesstraße 26 abgekommen und in einen Bach gefahren, weil er schauen wollte, ob es seinem Hund gut ging. Mensch und Tier blieben unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein Mann ist im unterfränkischen Rechtenbach (Kreis Main-Spessart) mit seinem Auto von der Bundesstraße 26 abgekommen und in einen Bach gefahren, weil er schauen wollte, ob es seinem Hund gut ging. Mensch und Tier blieben unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach drehte sich der Fahrer am Montag besorgt um, weil sein Hund bellte. Das Tier befand sich ordnungsgemäß in einer Hundebox im Kofferraum. Durch das Bellen abgelenkt lenkte der Mann versehentlich das Auto nach links über die Gegenfahrbahn. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und landete in einen Bach. Am Auto entstand Totalschaden, es musste mit einem Kran geborgen werden. Die Straße war für fast eine halbe Stunde gesperrt.