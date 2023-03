Mehrere Kilogramm der Drogen Amphetamin und Cannabis hat die Polizei in der Wohnung eines 44-Jährigen in Unterfranken gefunden. Bei der Durchsuchung am Mittwoch in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) fanden die Beamten zusätzlich noch mehrere Hundert Ecstasy-Tabletten, weitere Drogen und 2500 Euro Bargeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Summe soll mutmaßlich aus dem Handel mit den Substanzen stammen. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 44-Jährigen. Danach wurde er ins Gefängnis gebracht.