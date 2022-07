Bei einer Auseinandersetzung zweier junger Männer in Mainleus (Landkreis Kulmbach) hat einer der beiden seinem Kontrahenten einen Baseballschläger über den Kopf gezogen. Der 24-Jährige kam erst eine halbe Stunde später im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein, teilte die Polizei am Montag in Kulmbach zu der Tat vom Freitag mit.