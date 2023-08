Johanna Wokalek (48) gibt ihren Einstand als Ermittlerin Cris Blohm im Münchner "Polizeiruf 110" Mitte September. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilt, wird der Sonntagskrimi "Little Boxes", der im Uni-Milieu spielt und nach einem Drehbuch von Stefan Weigl unter der Regie von Dror Zahavi entstand, am 17. September im Ersten ausgestrahlt. Schauspielerin Wokalek ("Die Päpstin", "Beckenrand Sheriff") folgt Kollegin Verena Altenberger, die in sechs Fällen zwischen 2019 und Juni 2023 als Elisabeth "Bessie" Eyckhoff im Münchner "Polizeiruf" zu sehen war.