Die Netflix-Dokuserie "Heart of Invictus" über Teilnehmer des von Prinz Harry (38) ins Leben gerufenen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Soldaten wird ab 30. August abrufbar sein. Das teilte der Streamingdienst am Mittwoch mit. Die "Invictus Games" werden in diesem Jahr vom 9. bis 16. September in Düsseldorf ausgetragen. Erwartet wird, dass sowohl der jüngere Sohn des britischen Königs als auch seine Frau Herzogin Meghan (42) dabei sein werden. Die beiden hatten der Stadt bereits im vergangenen Jahr einen Besuch abgestattet.