Fast 100.000 Euro sollten vom Konto des FC Memmingen nach Indonesien fließen: Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat den kleinen schwäbischen Sportverein vor großem finanziellen Schaden bewahrt. "Große Summen sind bei uns tatsächlich gerade üblich, weil wir gerade ein großes Bauvorhaben im Millionenbereich haben", sagte Andreas Schales vom Führungsteam des Fußball-Clubs am Sonntag. Auch Überweisungen ins Ausland etwa für Baumaterialien fielen durchaus an. "Aber Indonesien war das Stichwort, da hat die Dame gesagt, da passt was nicht."