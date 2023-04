Bei einem Brand in einer Recycling-Firma in Memmingen ist ein Feuerwehrmann mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es bei dem Brand am Mittwochnachmittag zu mehreren Verpuffungen. Dabei erlitt der 41-Jährige Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Mitarbeiter der Firma seien nicht zu Schaden gekommen.