Fünf Familien sind unterwegs in den Urlaub. Doch bei Holzkirchen in Oberbayern ist die Fahrt vorerst vorbei - fünf Autos fahren dort ineinander, einige Insassen müssen ins Krankenhaus.

Jähes Ende einer Urlaubsreise: Bei einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 8 zwischen München und Salzburg sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Die Polizei ging am Samstagmorgen zunächst von leichten Blessuren aus. Die acht Personen, darunter zwei Kinder und deren 82-jährige Urgroßmutter, seien aber zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag in Holzkirchen mit. Die Familien und Paare aus der Schweiz, Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg seien alle auf dem Weg in den Urlaub gewesen. Den werde nun wohl keiner mehr antreten könnten.