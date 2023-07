Von den rund 150.000 in Bayern registrierten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind derzeit rund 26.300 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies seien "so viele wie in keinem anderen Bundesland", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Bei der Zahl der Beschäftigten handelt es sich um eine Hochrechnung aus dem April 2023. Unter der Gesamtzahl sind auch Kinder und all jene Personen erfasst, die etwa wegen ihres Alters oder ihrer Gesundheit nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können.