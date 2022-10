Bundespolizisten haben an der Grenze zu Österreich eine Familie mit sechs Kindern aufgegriffen, die mutmaßlich unerlaubt einreisen wollte. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, kontrollierte die Polizei am Samstag das Auto eines 41 Jahre alten Fahrers. Dort saßen ein 30 Jahre alter Beifahrer und eine Mutter mit ihren drei Kindern auf der Rückbank. Im Kofferraum lagen drei weitere Kinder. Den Polizeiangaben nach stammt die Familie aus der Türkei.