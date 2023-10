Die in Regensburg ansässige Seenotrettungsorganisation Sea-Eye hat erneut Klage gegen die Festsetzung ihres Rettungsschiffes Sea-Eye 4 in Italien eingelegt. Das gab die Organisation am Freitag bekannt. Die italienische Küstenwache hatte das Schiff den Angaben zufolge am 22. August für 20 Tage im Hafen von Salerno festgesetzt. Es sei außerdem ein Bußgeld von 3333 Euro verhängt worden.