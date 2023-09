Rund 50 illegal eingereiste Menschen sind in Niederbayern von den Einsatzkräften gefunden worden. Zuvor ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine "größere Personengruppe" im Bereich von Steinach (Landkreis Straubing-Bogen) ein, so die Polizei. Bei der Suche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stießen die Beamten dann auf die hauptsächlich türkisch und syrischen Staatsbürger.