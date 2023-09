Gut ein Drittel der Menschen mit Migrationsgeschichte in Bayern spricht dem Mikrozensus zufolge zu Hause ausschließlich Deutsch. Der Anteil sei aber eine Frage der Generation, teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mit. Ein Viertel der nach Deutschland zugewanderten Menschen unterhalte sich daheim nur auf Deutsch. Bei deren Kindern - also der zweiten Generation - sei es mehr als die Hälfte.