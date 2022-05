Ein womöglich ungewöhnlicher Verkehrsunfall beschäftigt die Polizei in Unterfranken. Eine Frau habe das Auto ihres Mannes offenbar absichtlich gerammt, teilten die Ermittler am Montag mit. Der 48-Jährige sei am Sonntag mit einer 30 Jahre alten Beifahrerin durch Laudenbach (Landkreis Miltenberg) gefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist die 30-Jährige nicht mit dem Mann verwandt.