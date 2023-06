Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Freitag in Hof ein neues Bildungszentrum der Handwerkskammer eröffnet. Für knapp 17 Millionen Euro ist in der oberfränkisches Stadt ein modernes Zentrum entstanden. Das Ziel: Junge Menschen sollen für das Handwerk begeistert und auf hohem Niveau ausgebildet werden, wie Bernhard Sauer, Geschäftsführer der Handwerkskammer von Oberfranken, vorab mitgeteilt hatte.