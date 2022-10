Der FC Augsburg befürchtet bei Mittelfeldspieler Niklas Dorsch erneut eine längere Pause. Der 24-Jährige hatte sich in der Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen und fehlte dem Fußball-Bundesligisten seitdem. Der U-21-Europameister von 2021 gab dann am Freitag für die Regionalliga-Mannschaft der Augsburger gegen den FC Pipinsried sein Comeback, musste aber bereits nach 16 Minuten ausgewechselt werden.

Dorsch habe sich "wohl erneut am Fuß verletzt", teilte der Verein mit. Geschäftsführer Stefan Reuter zufolge soll der zweikampfstarke Profi am Montag untersucht werden. Der Weltmeister von 1990 berichtete am Samstag nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg von einer Schwellung bei Dorsch. Reuter hofft aber, dass "es nicht so schwer" sei. Ein erneuter Ausfall von Dorsch wäre "extrem bitter".

