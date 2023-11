Bernd Obst ist neuer Landrat im Landkreis Fürth. Der CSU-Politiker erhielt bei der Wahl am Sonntag 56,1 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen vier weitere Kandidaten durch. Das geht aus den auf der Internetseite des Landratsamtes veröffentlichten Angaben hervor. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Dießl (CSU) wechselt zum 1. Januar 2024 als Präsident an die Spitze des Sparkassenverbandes Bayern, so dass eine Neuwahl nötig wurde. Der heute 47-Jährige ist seit 15 Jahren Landrat in Fürth. Die Amtszeit des neuen Landrates beträgt sechs Jahre. Die Wahlbeteiligung betrug 45,3 Prozent.