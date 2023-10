Fünf Verletzte, ein entrissenes Hinterrad und ein beschädigter Stromkasten: Mit einem Kind im Auto ist ein Autofahrer in Nürnberg bei mehreren Überholmanövern am Montag zu sehr aufs Gas getreten und aus seiner Spur geraten. Der Sachschaden liege wohl im Bereich von mehreren zehntausend Euro, teilte die Polizei am Abend mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.