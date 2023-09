Nach einem Feuer in einer Erlanger Flüchtlingsunterkunft ist der mutmaßliche Brandstifter zunächst in einer Fachklinik untergebracht worden. Der 39 Jahre alte Bewohner habe sich nach dem Feuer psychisch auffällig verhalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler gingen davon aus, dass dies auch das Motiv für die mutmaßliche Brandstiftung am Donnerstag gewesen sei. Der Verdächtige sollte demnach im Laufe des Freitags einem Richter vorgeführt werden, der über einen Haftantrag entscheiden sollte.