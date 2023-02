Wegen starken Schneefalls sind in Mittelfranken zwei Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden dabei am Samstagnachmittag verletzt, zwei von ihnen schwer, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein Autofahrer habe bei Lehrberg (Landkreis Ansbach) auf einer schneeglatten Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 22-jährige Unfallverursacher und seine 23 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 19 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde mittelschwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei Verletzten nach dem Unfall in ein Krankenhaus.