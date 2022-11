Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn getötet worden. Der 66-Jährige war am Dienstag in der Dämmerung mit seinem Rad bei Neumarkt-Sankt Veit unterwegs, als ihn vermutlich ein Autofahrer übersah, teilte die Polizei am Mittwoch mit.