Weil ein Lkw in seinen Wagen krachte, ist ein Mann auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn sehr schwer verletzt worden. Der 44-Jährige hatte der Polizei zufolge am Mittwochmorgen eine Panne und stand auf dem Standstreifen, als ein Lkw von der Straße abkam und in das Auto prallte.