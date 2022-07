Ein am Bein verletzter Mann ist in einem S-Bahn-Tunnel nahe des Münchner Hauptbahnhofs entdeckt und anschließend ärtztlich versorgt worden. Der 31-Jährige war von einem S-Bahn-Fahrer gesehen worden, der die Leitstelle informierte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Fahrer einer folgenden S-Bahn stoppte daraufhin in dem Tunnel zwischen den Haltestellen Hackerbrücke und Hauptbahnhof, um dem Mann zu helfen. Der 31-Jährige war aufgrund der Verletzung allerdings nicht in der Lage, den Tunnel mithilfe des Fahrers zu verlassen. Er konnte sich demnach nicht auf Deutsch verständigen und war ersten Ermittlungen zufolge zuvor nicht von einer S-Bahn erfasst worden.